АМЕРИКА І СВІТ

Европа дає додаткові танки Україні

ЛІСБОН. – Прем’єр Португалії Антоніо Коста оголосив 4 лютого, що його країна вишле Україні неназвану кількість танків німецького виробництва „Леопард 2”. Португалія має 137 цих танків, але місцева преса повідомляла, що більшість з них не є в діючому стані. Прем’єр сказав, що уряд співпрацює з Німеччиною, щоб отримати відповідні частини для ремонту танків, і він надіється, що танки будуть доставлені Україні до кінця березня. Данія, Німеччина та Нідерлянди нададуть фонди для відновлення щонайменше 100 старих танків „Леопард 1”, щоб передати їх Україні. Це оголошено 7 лютого у спільній заяві цих трьох держав. Міністер оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з неоголошеною візитою у Києві, заявив, що до літа надійде 20-25 танків, близько 80 – до кінця року, і ще 100 – у 2024 році. Невідомо, скільки зі 178 танків, про надання яких Україні заявила Німеччина, будуть зрештою передані, оскільки їх ще треба відремонтувати і переоснащувати. У заяві йдеться, що найближчими місяцями Україна отримає щонайменше 100 танків „Леопард 1”, матеріяльно-технічну підтримку, запасні частини, комплект боєприпасів та забезпечать навчання персоналу. Міністер оборони Нідерляндів Кайса Оллонґрен заявила, що „Леопард 1” ”безумовно все ще придатний” для бойового використання, незважаючи на те, що він є старшої моделі. Всі три країни заявили, що їхня ініціятива щодо „Леопард 1” відкрита для інших партнерів, додавши, що Бельгія виявила „початковий інтерес до участи”. („Reuters”, Радіо Свобода)

Спадає членство профспілок США

ВАШІНҐТОН. – Бюро статистики праці (BLS) США 19 січня оприлюднило свій річний звіт про членство в профспілках. Відсоток працівників, які були членами профспілок в 2022 році становив 10.1 відс., менше ніж 10.3 відс. за 2021 рік. Цей відсоток є найнижчим відколи почали втримувати порівняльну статистику в 1983 році. Минулого року в профспілках перебувало 14.3 млн членів. У 1983 році було 17.7 млн членів профспілок, що складало 20.1 відсотків від усіх працівників країни. Лише 6.1 відс. членів профспілок працюють у приватному секторі. („www.bls.gov”)

Нові заходи після скасованих летів

ВАШІНҐТОН. – Аґенція новин „Ройтерс” 30 січня бачила листа, який Федеральна авіяційна адміністрація (FAA) вислала федеральним законодавцям. У ньому FAA повідомляє про різні зміни, які запроваджено, щоб запобігти повторенню зупинці комп’ютерної системи, яка 11 січня спричинила скасування понад 11 тис. летів у США. Це було перше скасування всіх відхідних летів у США після терактів 11 вересня 2001 року. („Reuters”)

Китай відмовився від телефонної розмови

ВАШІНҐТОН. – Пентагон повідомив 7 лютого, що Секретар оборони США Лойд Остін хотів провести телефонну розмову зі своїм китайським колеґою Вай Фенґге, але Китай відмовився. Темою розмови мало бути збиття 4 лютого американською ракетою китайської повітряної кулі над східнім узбережжям США. Цей літальний апарат опинився над західніми стейтами США 28 січня і летів над країною впродовж тижня. Незважаючи на запевнення Пекіну, що це було просто „загублене повітряне судно”, Пентагон висловив тверде переконання, що насправді це було намаганням шпигувати. Президент Джо Байден наказав збити його, коли воно було над морем. („National Public Radio”)

Річницю Авшвіцу відзначено без Росії

АВШВІЦ, Польща. – У 78-му річницю звільнення нацистського концтабору в Авшвіці вперше на цих відзначеннях не було представників Росії. Делеґацію Росії не запрошено через вторгнення Росії в Україну. Директор музею в Авшвіці Пйотр Цивінські виступив з промовою на відзначеннях 27 січня. Він сказав, що „Росія, не можучи перемогти Україну, вирішила її знищити”. Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що це є намаганням европейських країн переписати історію. В концтаборі загинуло 1.1 млн осіб. („BBC”)

Норвегія має плян допомоги Україні

ОСЛЬО. – Норвегія 6 лютого оголосила п’ятирічний плян допомоги Україні вартістю 75 млрд крон (7.3 млрд дол.). „Україна повинна знати, що ми стоїмо з нею… і Росія повинна зрозуміти, що вільні й демократичні країни підтримують Україну”, – прем’єр Джонас Ґар Сторе сказав репортерам. Оголошена допомога цього року буде розділена на половину між гуманітарними та військовими потребами. Президент України Володимир Зеленський висловив свою вдячність на Твітері, пишучи, що ця допомога „є поважним вкладом в нашу майбутню перемогу над аґресором та успішне післявоєнне відродження”. У 2022 році Норвегія перегнала Росію як найбільший постачальник газу для Европи. Минулого року Осльо надало Україні 10.7 млрд крон цивільної та військової допомоги. („AFP”)

Помер пілот, який вибрав волю

ДЕЙТОНА БІЧ, Фльорида. – У вересні 1953 року 21-літній лейтенант Но Кум-Сок відлучився від повітряного патруля комуністичної Північної Кореї і скерував свій бойовий літак – совєтського виробництва „МіҐ-15” – на південь. Досвідчений пілот пролетів через демілітаризовану зону на максимальній висоті (23 тис. стіп) зі швидкістю понад 600 миль на годину та приземлився на військовій базі США недалеко Сеулу, столиці Південної Кореї. Щоб американці його не збили, крила літака коливалися, а світла блимали. Н.Кум-Сок довгі роки вдавав із себе ультравідданого слугу режиму і став бойовим авіятором. Хоч його родина була заможною, мати виховала його в християнській вірі та в любові до Західніх свобід, а особливо до США. Його „МіҐ-15” був великим трофеєм для Пентагону, бо це вони вперше отримали непошкоджену модель найновішого винищувача, який був головним противником під час Корейської війни в 1950-1953 роках (цей літак тепер знаходиться в Музеї Військово-повітряних сил США в Огайо). Н.Кум-Сок також передав безліч цінної інформації про північнокорейські, китайські та совєтські військові операції. Він швидко вивчив англійську мову, яку зовсім не знав, одружився, змінив ім’я на Кенет Ров і закінчив університетські студії в ділянці механічної інженерії в 1958 році. Рік раніше його мати прибула до США. Він отримав громадянство в 1962 році і працював в оборонній та аерокосмічній індустріях. Під час війни уряд США оголосив винагороду в сумі 100 тис дол. (сьогодні це майже 1 млн дол.), якщо хтось втече на Захід із „МіҐ-15”. Президент Двайт Айзенгавер не хотів виплачувати такої великої суми втікачам, побоюючись, що це може зірвати делікатне перемир’я на корейському півострові, але згодом військові дорадники переконали його, що таке недотримання слова неґативно відіб’ється на США під час Холодної війни. У 2015 році вийшла книжка „Великий провідник і бойовий пілот”, в якій автор Блейн Гарден описав прихід до влади північнокорейського диктатора Кім Іл Сунґа й втечу К. Рова, який помер 26 грудня 2022 року на 91-му році життя в Дейтоні Біч. („The Washington Post”)

Королева Данії проти Росії

КОПЕНГАҐЕН. – Королева Данії Магрете ІІ не опікуватиметься дитячою книжковою премією ім. Ганса Андерсена після суперечки про призначення на посаду голови жюрі премії академіка Російської академії мистецтв Анастасії Архіпової, яку обрали на посаду голови жюрі у вересні 2022 року на Всесвітньому конґресі Міжнародної ради з дитячої книги. Кілька країн, зокрема Швеція та країни Балтії, були проти такого рішення через російську аґресію щодо України. Нагороду також видалили зі списку закордонних патронажів королеви на сайті Королівського палацу. Премією Андерсена нагороджуються найкращі дитячі письменники та художники-ілюстратори. Вона присуджується один раз на два роки. Востаннє переможців обирали 2022 року. Лавреатами стали французька письменниця Марі-Од Мюрай та корейський ілюстратор Сьюзі Лі. (Укрінформ)