АМЕРИКА І СВІТ

Росія перестерігає Захід

МОСКВА. – Спікер російського парляменту 22 січня застеріг країни, які допомагають Україні потужною зброєю, що вони ризикують своїм власним знищенням. Голова Державної думи Вячеслав Володін сказав, що „надання наступальної зброї київському режимові доведе до ґльобальної катастрофи”. 20 січня на міжнародній зустрічі в Рамштайні, Німеччина, численні держави зобов’язалися надати Україні мільярди долярів військової допомоги. Серед тих, хто закликав збільшити доставу зброї Україні був колишній прем’єр Великобританії Борис Джонсон, який несподівано прибув в Україну 22 січня на запрошення Президента Володимира Зеленського. „Це є момент, щоб подвоїти наші зусилля і дати українцям всі засоби, які вони потребують, щоб закінчити справу. Чим скоріше Путін провалиться, тим краще для України й для цілого світу”, – він заявив. („Associated Press”)

Заклик до Сеулу допомогти Україні

СЕУЛ. – Генеральний секретар НАТО Єнс Стол­тен­берґ закликав Південну Корею надати безпосередню військову допомогу Україні. Виступаючи на форумі в столиці Південної Кореї 30 січня, він сказав, що Київ негайно потребує зброї для відбиття триваючого російського вторгнення. Південна Корея є добре озброєна з поміччю США. Вона досі надавала Україні гуманітарну допомогу і приєдналася до санкцій під проводом США проти Москви. Сеул вже давно сповідує політику ненадання зброї країнам, які ведуть активну війну. Є. Столтенберґ, який є колишнім прем’єром Норвегії, підкреслив, що кілька членів і союзників НАТО, включно з Німеччиною, Норвегією та Швецією, змінили свою політику неекспорту зброї до воюючих країн, щоб підтримати Україну. Він зустрівся з Президентом Юн Сук-єол, щоб обговорити допомогу Україну, як також зростаючі ядерні амбіції комуністичної Північної Кореї. Днем раніше він згадав про звіти розвідки США, які звинувачують Північну Корею у наданні зброї Росії для підтримки її війни в Україні. Кілька годин перед виступом Є. Столтенберґа, Пхеньян засудив його візити до Південної Кореї та Японії, кажучи, що НАТО й США хочуть створити „азійську версію НАТО”. Пхеньян відкидає звинувачення США про доставу зброї Росії, але видав дві окремі заяви 28-29 січня, засуджуючи рішення США надати Україні модерні танки. („Associated Press”)

Байден відхилив прохання Зеленського

ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден сказав репортерам 30 січня, що США не даватимуть Україні бойових літаків винищувачів „F-16”. Від часу російського вторгнення в Україну майже рік тому Президент Володимир Зеленський постійно прохає бойових літаків від Заходу. Натомість США зосереджуються на забезпеченні України артилерією, бронетехнікою та наземними системами ППО. Раніше того дня Прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький сказав репортерам під час прес-конференції, що його країна готова передати літаки Україні, якщо це буде узгоджено з країнами НАТО. („Newsweek”)

Зростає число ліберальних демократів

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. – Відома компанія опитувань „Ґелуп” оприлюднила 12 січня висліди свого дослідження про ідеологію членів Демократичної партії. У 2022 році число опитуваних демократів, які вважають себе лібералами, зросло з 50 відс. в 2021 році до 54 відс. Дотепер це є найвищим рівнем. Одночасно число консервативних демократів знизилося до 10 відс.; дотепер це є найнижчим рівнем. Майже незмінним залишилося число поміркованих демократів за останнє десятиліття – 36 відс. У 1994 році лише 25 відс. демократів називали себе лібералами, ця кількість зросла до 40 відс. у 2010 році, а в 2017 до 50 відс. Серед республіканців ідеологія не змінилися: 72 відс. опитуваних назвали себе консервативними, 22 відс. поміркованими, а 5 відс. – лібералами. („www.gallup.com”)

США нададуть Україні кращі ракети

ВАШІНҐТОН. – США готують Україні новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд дол., в складі якого вперше будуть ракети більшої дальности, і теж інші боєприпаси та озброєння. Про це 31 січня повідомила аґенція „Ройтерс” із посиланням на двох офіційних осіб США, обізнаних у цій темі. Допомога включатиме допоміжне обладнання для систем протиповітряної оборони „Патріот”, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю „Джавелін”. Президент Джо Байден заявив 31 січня, що обговорюватиме з Президентом України Володимиром Зеленським останні прохання Києва надати сучасне озброєння для захисту від Росії. „Ми збираємося поговорити”, – сказав Джо Байден журналістам менш як через добу після того, як він однозначно відповів „ні” на запитання, чи нададуть США Україні винищувачі „F-16”. США є найбільшим постачальником зброї в Україну. Коаліція інших західніх країн також надсилає зброю, починаючи від рушниць і закінчуючи бронетехнікою та артилерією. Однак В. Зеленський на тлі продовження аґресії Росії закликає до ще потужнішої та досконалішої зброї. Тепер Україна наполягає на наданні винищувачів та ракет великої дальности, які могли б вражати російські цілі далеко за лінією фронту. (Радіо Свобода)

Генерал США передбачає війну з Китаєм

СЕЙНТ-ЛЮЇС, Мізурі. – Китай воюватиме зі США до двох років, передбачає генерал Військово-повітряних сил США Майкл Мініген. Він очолює Командування повітряної мобільности, яке знаходиться на базі ВПС ім. Ската в Ілиной, недалеко від Сейнт-Люїсу. Свої передбачення він висловив 27 січня у меморандумі до своїх підлеглих командирів. Того дня представник Пентагону бриґадирний генерал Патрик Райдер сказав, що національна стратегія США виразно зазначає, „що Китай становить виклик Департаментові оборони”, і що урядовці США співпрацюють зі союзниками й партнерами для „збереження мирного, вільного й відкритого Індо-тихоокеанського реґіону”. Коментуючи анонімно, високопосадовець департаменту сказав, що коментарі П. Мінігена „не представляють погляд департаменту на Китай”. Секретар оборони США Лойд Остін, виступаючи на пресконференції 11 січня з японськими колеґами, сказав, що США бачать деяку „дуже провокативну поведінку” з боку китайських військ, але висловив поважний сумнів щодо того, чи напад на Тайван є неминучим. („Stars and Stripes”)

Скандал у школах Вірджінії

АЛЕКСАНДРІЯ – Середня школа ім. Томаса Дже­фер­сона для науки й технологій в повіті Фейрфекс постійно вважалася найкращою школою в країні. Асра Номані, мати студента школи, колишня репортерка газети „Вол Стріт Джорнел”, наприкінці грудня 2022 року написала статтю для квартальника „Ситі Джорнал”, видання Менгеттен інституту. У ній вона виявила, що школа приховала повідомлення про престижні нагороди „National Merit” від родин учнів. Кожного року невелика вибрана група учнів 11-ої кляси є визнана „заслуженими національними науковцями” за свої успіхи на попередніх вступних іспитах (PSAT) до коледжів та університетів. Таке визнання високо оцінюється тими коледжами, коли вони вирішують, кого приймати на студії. Воно також допомагає студентам здобути стипендії на їхні дальші студії. А. Номані виявила, що адміністрація школи навмисно приховала ці інформації від студентів та їхніх родин заради „справедливости” („equity”), щоб осягнути „рівні результати для кожного студента, без винятку”. Через те, що корпорація, яка дає ці іспити, повідомляє лише школи, а не батьків, коли студент заслужив цю нагороду, адміністратори школи понад п’ять років перешкоджали заслуженим студентам отримати признання й кредит за свої осягнення, і позбавили їх можливости отримати стипендії, призначені виключно для цих заслужених студентів. Тепер виявляється, що понад 12 інших місцевих шкіл так само приховували ці інформації. Це викликало гнів батьків за таку дискримінацію визначних студентів. Газета „Вашінґтон Пост” повідомила 4 січня, що генеральний прокурор Вірджінії Джейсон Міярес розпочав розслідування цієї справи. До 10 січня 16 інших шкіл також зізналися в цій практиці, хоч деякі сказали, що це був просто „випадковий адміністративний недогляд”. („ABC News”)