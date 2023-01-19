АМЕРИКА І СВІТ

Росія не має рятунку від санкцій

МОСКВА. – Володимир Путін розчисляв, що прибутки від продажу нафти й газу допоможуть економіці Росії пережити санкції, накладені на неї через напад на Україну. Одначе, у грудні 2022 року доходи Росії від продажу викопного палива зменшилися на 17 відс. – до найнижчого рівня від початку війни. Про це написав Центр досліджень енерґетики та чистого повітря, незалежний аналітичний центр у Фінляндії. Частково це спричинене суворішими санкціями Европейського союзу, написав центр 11 січня. („The Washington Post”)

США посилюють допомогу Україні

ВАШІНҐТОН. – Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 17 січня, що підтримка, яку Вашінґтон надав Києву, посилювалася протягом війни, оскільки Сполучені Штати сповнені рішучости дати Україні „те, що їй потрібно, щоб досягти успіху на полі бою”. „З розвитком цієї аґресії також розвивалася наша допомога Україні, щоб переконатися, що вона має те, що їй потрібно, щоб протистояти аґресії”, – сказав Е. Блінкен на спільній із Міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі пресконференції у Вашінґтоні. За його словами, надання підтримки США почалося, „коли ми побачили, як збираються грозові хмари за кілька місяців до аґресії”. Він наголосив, що якнайшвидший спосіб припинити війну – це „дати сильну руку Україні на полі бою”, що, за його словами, США і роблять. Держсекретар також похвалив Об’єднане Королівство за його оголошення про надання Україні танків. Влада Великої Британії офіційно підтвердила передачу Україні танків „Челенджер 2”, повідомив британський Прем’єр-міністер Ріші Сунак Президентові України Володимирові Зеленському під час телефонної розмови 14 січня. (Радіо Свобода)

Засудили активіста в Гонґ-Конґу

ГОНҐ-КОНҐ. – 75-літній медійний маґнат та активіст за демократію Джимі Лай був засуджений 10 грудня 2022 року на п’ять років і дев’ять місяців ув’язнення та 256 тис. дол. кари за обман, коли він видав газету „Apple Daily”, яку він заснував у 1995 році. Комуністична партія Китаю переслідує його у намаганнях придушити критику в Гонґ-Конзі. Коли Британія передала Гонґ-Конґ Китаю в 1997 році, був створений закон для захисту свобід мешканців острова. Але Пeкін розпочав сильний тиск в 2020 році, щоб обмежити ці права. Дж. Лай був затриманий в грудні 2020 року і заарештований кілька разів за участь в протестах за демократію. Минулого року він був змушений закрити свою газету після того, як поліція увірвалася до приміщень і заарештувала керівників. Представник Державного департаменту США Нед Прайс засудив цей вирок. „Намагання придушити свободу преси та обмеження вільного поширення інформацій підривають демократичні інституції Гонґ-Конґу й шкодять йому як бізнесовій й фінансовій маточині”, – він сказав. („The Washington Post”)

Неґативні наставлення американців

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. – Відома компанія опитувань „Ґелуп” оприлюднила 15 грудня 2022 року висліди свого опитування про те, як американці ставляться до своїх федеральних провідників. Опитування виявили, що 62 відс. опитуваних мають неґативну думку про провідника сенатської меншости республіканця Мич МекКанела, 60 відс. неґативно ставляться до колишнього Президента Дональда Трампа, 56 відс. мають неґативний погляд на Демократичну партію, 54 відс. мають неґативну думку про Президента Джо Байдена, 52 мають неґативний погляд на Республіканську партію, а 44 відс. неґативно ставляться до провідника сенатської більшости демократа Чака Шумера й провідника республіканців у Конґресі Кевина МекКарті. („www.gallup.com”)

Генерал скритикував Вашінґтон

ВАШІНҐТОН. – Колишній головнокомандувач Збройних сил США в Европі (до 2018 року) генерал-лейтенант (у відставці) Бен Годжес сказав 14 січня, що „небажання” Вашінґтону надати далекосяжні ракети Україні створює „притулок” для Росії в її війні з Україною. „Притулок для російських систем, які вбивають українців, створюється нашим небажанням надати зброю, яка має спроможність дальшу від теперішніх систем”, – написав він у Твітері. Президент Джо Байден кількакратно підкреслював, що США не дадуть Україні зброї, яка може досягти Росію. У вересні 2022 року Міністерство закордоннх справ Росії застерегло США проти надання Україні далекосяжної зброї, кажучи, що „це б перетнуло червону лінію і США стануть безпосередньою стороною конфлікту”. („Newsweek”)

Мілей відвідав місце навчання ЗСУ

ҐРАФЕНВЕР, Німеччина. – Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілей відвідав 16 січня навчальну базу військ США в східній Баварії, куди днем раніше прибуло понад 600 воїнів ЗСУ на навчання, які триватимуть п’ять тижнів. Він підкреслив, що це не є звичайні навчання. „Це є один з тих моментів, коли, якщо ви хочете змінити ситуацію – ось вона”, – сказав М. Мілей. Він оглянув нові навчання, які, за його словами, краще підготують українські війська до наступу, або щоб протистояти яким-небудь російським атакам. Генерал провів менше двох годин в „Таборі Херсон” – секції бази, названої ім’ям українського міста, де ЗСУ здобули ключову перемогу над Росією минулого року. Вперше від початку війни репортерам дозволено спостерігати за навчанням і спілкуванням генерала з українськими вояками. Але їм не дозволено звітувати про зміст розмов і заборонено фото– та відеозйомку. („Associated Press”)

Нова посада Медвєдєва

МОСКВА. – Президент Росії Володимир Путін призначив Дмитра Медвєдєва на нову посаду першого заступника голови Військово-промислової комісії. Як йдеться в опублікованому указі 26 грудня 2022 року, були внесені зміни до положення щодо Військово-промислової комісії. Д. Медвєдєва призначили першим заступником голови комісії, тобто першим заступником В. Путіна. Досі він був заступником голови Ради безпеки Росії. Воєнно-промислова комісія є постійно діючим органом, створеним для забезпечення реалізації державної політики Росії у сфері військово-промислового комплексу, військово-технічного забезпечення оборони, національної безпеки та правоохоронних органів. (Радіо Свобода)

Американку засудили за аварію

ЛОНДОН. – Американка, яка покинула Об’єд­нане Королівство після спричинення смертельної аварії, отримала умовний вирок – вісім місяців ув’язнення, хоч вона не прибула на суд. 45-літня Ені Сакулас була засуджена 8 грудня 2022 року за аварію в серпні 2019 року, в якій 19-літній Гері Дан загинув, коли його мотоцикл зударився з її автом, яке їхало неправильною стороною дороги недалеко бази Королівських Повітряно-військових сил ім. Кровтона у східній Англії, де перебувають Військово-повітряні сили США. Кілька днів після цього випадку Е. Сакулася повернулася до США зі своїм чоловіком, американським офіцером. США не видали її Британії, покликаючись на дипломатичну недоторканість. У жовтні вона визнала свою вину, але уряд США порадив її не повертатися до Британії на оголошення вироку. Вона взяла участь в судовій процедурі через відео. Суд міг засудити її до п’яти років ув’язнення, але зменшив вирок з огляду на те, що підсудна визнала свою вину й проявляла добрий характер. Її адвокат сказав, що вона не просила дипломатичний імунітет і висловила „глибокий жаль за біль, який спричинила”. Мати Г. Дана сказала, що смерть сина „переслідує мене кожної хвилини кожного дня”. („Associated Press”)