АМЕРИКА І СВІТ

ЗСУ почнуть навчання у США

ВАШІНҐТОН. – Пентагон почне навчання українських військових на системі ППО „Патріот” на території США вже цього місяця, повідомив 10 січня військовий високопосадовець США. „Пізніше цього місяця США почнуть тренувати українських військових на базі Форт Сілл (Оклагома) щодо користування системами „Патріот”, – мовиться у повідомленні. „США тренуватимуть близько 100 українських військових, достатньо для обслуговування батареї „Патріот”. Навчання триватимуть кілька місяців. На базі у Форт Сілл американські військові проводять власні тренування для використання цієї системи ППО. У грудні 2022 року США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні на 1.85 млрд дол., що вперше включатиме систему протиповітряної оборони „Патріот”. („Голос Америки”)

Мало ветеранів у Конґресі США

ВАШІНҐТОН. – Дослідчий інститут „Пю Рісирч Сентер” 7 грудня 2022 року оприлюднив статистику про кількість ветеранів у новому 118-ому Конґресі США: серед 435 членів Палати представників лише 18.4 відс. (62 республіканців й 18 демократів) є ветеранами. В минулому Конґресі їх було 75 (17. 2 відс.). У Сенаті число ветеранів не змінилося – 17 (10 республіканців і сім демократів). Хоч в листопаді число ветеранів-кандидатів всіх партій було 191, лише 80 з них виграли вибори (з них 62 кандидували на перевибір). У 1965-1975 роках понад 70 відс. членів кожної палати Конґресу були ветеранами. („www.pewresearch.org”)

У Британії говоритимуть про злочини

ЛОНДОН. – Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі розслідує воєнні злочини й злочини проти людства, скоєні в Україні. 7 січня Об’єднане Королівство Великобританії повідомило, що в березні воно проведе зустріч міністрів юстиції, щоб обговорити, як підтримати ці розслідування МКС. У Лондоні сказали, що прокурор МКС Карім Хан зустрінеться з міністрами з цілого світу. Минулого місяця К. Хан закликав міжнародну спільноту допомогти МКС у цих розслідуваннях. Заступник прем’єра Домонік Рааб сказав, що „російські війська повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми підтримаємо Україну аж поки справедливість не буде осягнена”. Співгосподар зустрічі, голяндський міністер юстиції Ділан Єсілоґ-Зеґеріюс сказав, що учасники зустрічі „скоординують зусилля з нашими партнерами, щоб забезпечити підтримку МКС та України”. Президент Европейської комісії Урсула фон дер Леєн сказала минулого місяця, що МКС не може судити Росію, яка не є членом, без резолюції Ради безпеки ООН, на яку Москва відразу б наклала вето. Натомість, вона запропонувала спеціяльний суд з підтримкою ООН для обвинувачення провідництва Росії за „злочини аґресії” під час вторгнення в Україну. Керівник закордонної політики Европейського союзу Жосеп Борель сказав минулого місяця, що масивні ракетні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі „є воєнними злочинами і є варварськими; всі ті, хто є винними, понесуть відповідальність”. („AFP”)

Відклали посилення правил ідентифікації

ВАШІНҐТОН. – Департамент національної безпеки (DHS) оголосив 5 грудня 2022 року, що він відкладе посилення прав ідентифікації американців на два роки, до травня 2025 року. Нові ідентифікаційні картки потрібні тим, хто хоче подорожувати літаком або входити до федеральних будинків. Конґрес США схвалив ці нові федеральні стандарти ще в 2005 році, але їхнє впровадження кількакратно відкладалося; у квітні 2021 року DHS відклав їх до травня 2023 року. Останнє відкладання спричинене потребою „поборювати тривалі наслідки пандемії коронавірусу”, сказав DHS. Закон з 2005 року був схвалений за рекомендацією комісії з вивчення терактів 9 вересня 2001 року. Досі тільки половина американців, які могли б мати нові ідентифікації, вже мають їх. („Reuters”)

Папа поверне Греції скульптури

ВАТИКАН. – Папа Франциск поверне Греції три фраґменти скульптур Партенону, які Ватиканський музей мав упродовж останніх двох століть. Ватикан оголосив це 16 грудня 2022 року. Це є найновішим прикладом того, що західній музей віддає артефакти країнам їхнього походження. Ватикан назвав це „датком” від Франциска православному архиєпископові Атен і всієї Греції Єронимосу ІІ і сказав, що це є „конкретним знаком його щирого бажання йти екуменічним шляхом правди”. Британський музей вже десятиліттями відмовляє Греції у проханні повернути свою набагато більшу колекцію цих скульптур, які є центральною прикрасою музею від 1816 року. Міністерство культури Греції привітало цей жест папи, який він зробив після прохання Вселенського патріярха Варфоломія І, духовного провідника світового православ’я. Партенон вважається вінцем клясичної архітектури. Франциск востаннє зустрівся з Єронимосом 2021 року в Атенах, коли він виголосив заклик до більшої єдности між католиками й православними. В той час Франциск „зі соромом” визнав „помилки” Католицької церкви супроти інших впродовж століть, які, він сказав, „були позначені жадобою переваги й сили”. („Associated Press”)

МекКейн передбачав аґресію Путіна

ЛОНДОН. – На інтернеті появилося відео колишнього сенатора США Джана МекКейна, який дав інтерв’ю для Бі-Бі-Сі у вересні 2014 року, понад шість місяців після нелеґальної анексії Криму Росією. Республіканський кандидат на президента (2008 року) скритикував небажання США допомогти Україні, щоб не провокувати президента Росії Володимира Путіна. „Нічого більше не провокує В. Путіна, ніж слабкість”, – сказав він. Дж. МекКейн, який помер в 2018 році, скритикував США за брак рішучости після анексії Криму. „Ми не послали зброї українцям, коли вони благали нас. Ми навіть не дали їм розвідувальні дані, тому що ми не хотіли „провокувати” В. Путіна”, – він сказав. У 2015 році, Дж. МекКейн сказав телеаґенції „CBS”, що йому „соромно за свою країну”, тому що тодішній Президент Барак Обама відмовився дати зброю Україні. В інтерв’ю в 2014 році Дж. МекКейн підкреслив, що „ми мусимо зрозуміти, що амбіції В. Путіна є відновлення старої Російської імперії”. Понад 1.1 млн осіб оглянули це відео до 3 січня. Багато з них схвалювали передбачення Дж. МекКейна про В. Путіна, які здійснилися 2022 року. („Newsweek”)

Помер „король футболу” Пеле

САН-ПАВЛЬО, Бразилія. – Пеле, бразилійський король футболу, який здобув рекордове число (три) Світових кубків і став одним з найвідоміших спортовців минулого століття, помер 29 грудня 2022 року на 83-му році життя. Його вважають одним з найкращих футболістів світу. Впродовж двох десятиліть він очаровував глядачів своє грою для бразилійського клюбу „Сантос” і для національної збірної. Він розпочав свою кар’єру 17-літнім юнаком на Чемпіонаті світу в 1958 році у Швеції, коли у фіналі забив два ґолі, що забезпечило перемогу Бразилії над господарями турніру з рахунком 5-2. Він був членом збірної, коли Бразилія проводила Чемпіонат світу в 1962 році, а в 1970 році у Мексико він у фіналі забив одного ґоля й спричинився до перемоги над Італією з рахунком 4-1. Британська королева Єлизавета ІІ посвятила його в лицарі у 1997 році. У Білому Домі в 1982 році Президент Рональд Рейґан першим привітався з ним і сказав йому, що йому „не треба представлятися, бо весь світ знає, хто Пеле”. У 1977 році 77 тис. глядачів прийшли на його останню гру – товариські змагання в Ню-Джерзі між його нюйоркською командою „Космос” і „Сантосом”. Пеле грав половину гри для кожної команди. На Чемпіонаті світу в Москві в 2018 році Пеле вітався з президентом Володимиром Путіном, але після вторгнення Росії в Україну в 2022 році він оприлюднив відкритого листа до В. Путіна, засуджуючи його аґресію супроти України. („Associated Press”)