Акція протесту біля ООН

НЮ-ЙОРК. – Українська громада влаштувала акцію протесту проти російського головування в Раді безпеки ООН, яке розпочалося 1 квітня. Представники громади з українськими прапорами й гаслами зібралися на Тайм-сквер та рушили ходою до штаб-квартири ООН.

Учасники акції несли плякати з написами „Зупинити рашизм“, „Росія – убивця“, „Українці жертвують своїми життями“ та вигукували: „Росія – держава-терорист!“, „Геть Росію з ООН!“.

Артур Згуров, один з організаторів акції, пояснив: „Ми виступаємо проти головування терористичної держави в Раді безпеки ООН, а також нагадуємо про річницю трагедії в Бучі та протестуємо проти допуску Міжнародним олімпійським комітетом російських і білоруських спортсменів до Олімпіяди“.