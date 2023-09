КИЇВ. – 16 вересня у Іллінському сквері відбулась акція пам’яті Георгія Ґонґадзе і всіх вбитих українських журналістів, приурочена до 23-их роковин вбивства українського журналіста 17 вересня 2000 року режимом авторитарного президента Кучми. Акцію підготувала організація „Премія імені Георгія Ґонґадзе“ у партнерстві з Центром прав людини ZMINA та Інститутом масової інформації.

Серед учасників акції – Мирослава Барчук – журналістка, лавреатка Премії Ґонґа­дзе-2021, Катерина Дячук – експертка Інституту масової інформації, Стас Козлюк – журналіст, Тетяна Печончик – голова правління Центру прав людини ZMINA,Тетяна Терен – виконавча директорка Українського ПЕН, Михайло Ткач – журналіст-розслідувач, кореспондент видання „Україн­ська правда“, Ольга Сніцарчук – журналістка, телеведуча, ведуча подкасту „Тут-і-тепер: Історія журналістів на війні“.

Учасники акції, журналісти й правозахисники згадали про внесок Г. Ґонґадзе у боротьбу проти аґресивної зовнішньої політики Росії, про злочини та утиски проти журналістів, які окупаційна російська влада вчиняє в окупованому Криму та на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Під час акції відбулось відкриття фотовиставки „The War Is Not Over Yet“ про злочини Росії проти медіа та журналістів в Україні після 24 лютого 2022 року.