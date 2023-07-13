Акція біля Білого Дому

ВАШІНҐТОН. – 9 липня, в 500-ий день війни, активісти з різних країн вийшли до Білого дому, аби подякувати Америці за підтримку України, а також закликати уряд США до посилення допомоги. Про це розповіла організаторка акції, президентка US Ukrainian Activists (USUA) Надія Шапо­ринська: „Насамперед ми хотіли вшанувати пам’ять тисяч і тисяч мирних жителів – дітей, жінок і чоловіків, а також українських захисників, які загинули з 2014 року в Україні, у тому числі впродовж останніх 500 днів після початку повномаштабного вторгнення Росії“.

Однак, щоб ЗСУ змогли досягти перемоги якомога швидше та з меншими жертвами, в тому числі серед мирного населення, Україні потрібно більше озброєння, більше техніки, а також іншої військової допомоги.

Учасники акції під Білим домом закликали адміністрацію США надати Україні винищувачі, ракети більшої дальности ATACMS, а також посилити протиповітряну оборону, зокрема системами Patriot. Крім того, вони звернулися до американського уряду із закликом визнати Росію терористичною державою та підтримати створення спеціяльного трибуналу, який покарав би Росію за воєнні злочини.

Окремо активісти закликали офіційний Вашінґтон зробити серйозніші кроки щодо приєднання України до НАТО.