На багатьох ділянках фронту спостерігається активізація бойових дій. Наступ Сил оборони на Бахмутському напрямку триває вже третій день.

„Епіцентром бойових дій залишається схід, тривають бої по декількох напрямках. У нас гаряче в тому числі і в Мар’їнці, але все таки епіцентром залишається Бах-мутський напрямок, де ми з оборони перейшли в наступ уже декілька днів, сьогодні третій день. І ворог там змушений міцно тримати свої позиції, але йому це не вдається. Їм не вистачає сил, там дуже багато зараз ми знищуємо ворожої сили і бачимо, що з глибини вони підтягують свої резерви для того, щоб там бути в міцній обороні“, – поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

„Сили оборони України ще не розпочали заплянованого контрнаступу для звільнення тимчасово окупованих Росією територій, – заявив cекретар РНБО Олексій Даніл-ов. – Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать“.

За словами О. Данілова, росіяни помилково cприйняли просування українських військових у деяких місцях за початок великої операції.

6 червня окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, усі 35 російських ракет знищила ППО.

Втрати ворога вбитими та пораненими на Таврійському напрямку складають понад три роти, знищено та пошкоджено 55 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Російська влада втратила контролю над селом Нова Таволжанка в прикордонній з Україною Бєлгородській області, в яке увійшов Російський добровольчий корпус, заявив губернатор области В’ячеслав Гладков.

Російські окупаційні війська здійснили підрив греблі та машинної залі Каховської ГЕС. Підрив спричинив затоплення позицій російських військових підрозділів та може призвести до маштабного змиву російських мінних полів і їх детонації у хаотичному порядку. На ГЕС було 450 тонн технічного мазуту і з них 150 тонн уже опинилися у ріці Дніпро і йдуть з великою швидкістю через Херсон і далі вниз.

Військове командування України завчасно передбачало можливі дії російської армії щодо підриву Каховської ГЕС та робило відповідні розрахунки. Тож такі дії ворога не зашкодять наступу Сил оборони, заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Підрив дамби Каховської ГЕС матиме маштабні економічні збитки. Росія вчинила найбільший акт екоциду за період повномаштабного вторгнення. Знищена економіка майже всієї Херсонської области, 70 відс. якої так чи інакше була пов’язана зі зрошувальним сільським господарством. Без достатнього рівня води у Каховському водосховищі вести земельне господарство також в Запорізькій та Дніпропетровській областях, не кажучи вже про український Крим, буде вкрай проблематично.

І це – без врахування збитків природно-заповідному фонду, ґрунтам, біорізноманіттю, лісовим та іншим природним ресурсам. 80 міст Херсонщини опинилися під ризиком затоплення. Може назавжди зникнути Національний природний парк „Нижньодніпровський“ – понад 80 тис. гектарів природоохоронних земель з рідкісними видами біорізноманіття.

Посіви у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях опинилися під загрозою знищення, адже через щорічні посухи ці реґіони користувалися водою з Каховського водосховища для поливу.

„Укргідроенерго“ після деокупації території пришвидшеними темпами побудує на місці зруйнованої Каховської ГЕС нову станцію. Вже сьогодні „Укргідроенерґо“ розпочало фахові обговорення, як після деокупації швидко перегородити греблю.

Президент США Джо Байден висловив тверду готовність надати необхідну допомогу Україні після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.