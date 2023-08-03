Авта з Великобританії

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 28 липня волонтери із Великобританії Роджер Лорд, Даміан Беннен та Патрік Макінтайр привезли до Кропивницького три автівки для військових на фронт.

Кропивницький благодійний фонд „Мачок“ з липня 2022 року займається допомогою українським військовим – передають машини, одяг, обладнання, зброю, ліки. За рік допомогли бійцям на суму близько 6 млн грн. Про це розповіли співзасновниці фонду сестри Юлія Куліш та Ольга Сторожук. Команда фонду нині налічує 13 осіб, які одночасно втілюють десяток проєктів-зборів з різних напрямків допомоги військовим. Сестри створений ними благодійний фонд назвали своїм дівочим прізвищем – „Мачок“.

За рік бійцям передали 16 машин, чекають на 17-ту, яка нині у Великобританії, на ще одну триває збір. Ремонт машин виокремили в окремий напрямок діяльности, розповіла кропивничанка: „Окремий рахунок, постійний збір відбувається. Так само постійно збираємо на ліки і матеріяли для плетіння маскувальних сіток. Для плетіння нам в одній зі шкіл міста надали приміщення, є команда, яка цим постійно займається.

З грудня 2022 року збирали гроші на снайперський комплекс для спецпризначенців. Зібрали 155 тис. грн, купили ґвинтівку і комплектуючі до неї. Окремо збирали на приціл – приблизно таку ж суму.

З осені минулого року благодійний фонд „Мачок“ співпрацює з групою британців-волонтерів. Вони привозять автівки на запити військових, а фонд в Україні збирає на них гроші.

„Ми зібрали кошти на автівку для 121-ої бриґади, і Патрік Макінтайр викупив це авто, а потім на другу автівку йому дали гроші, а третє авто він викупив за свої кошти. Всі три авта передали військовим на фронт“, – розповіла О. Сторожук.