Авкціон до Дня героїв

ЧЕРКАСИ. – Благодійний авкціон, приурочений до Дня героїв, 23 травня провели у Черкасах. Його ініціювали родини загиблих черкаських захисників. Вони ж і надали для продажу виготовлені власноруч вироби.

Всього для авкціону підготували 42 лоти. Серед них – вишиті і намальовані картини, розписані гільзи, футболки, екосумки, прикраси, предмети інтер’єру, косметичні та спортивні послуги.

На початку присутні згадали всіх нинішніх захисників і захисниць, які поклали свої життя, захищаючи Україну від рашистських загарбників. Їхню пам’ять вшанували хвилиною навчання та провели спільну молитву з військовим капеляном о. Назарієм.

Потім начальник Черкаського об’єднаного міського територіяльного центру комплектування та соціяльної підтримки Олег Тимошенко та міський голова Анатолій Бондаренко вручили родинам кількох загиблих захисників державні та міські нагороди. Орденом „За мужність“ ІІ ступеня нагороджено старшого солдата Сергія Жицького, орденом „За мужність“ ІІІ ступеня – головного сержанта Василя Безпалого. Близьким полеглих воїнів Сергія Желтякова, Віталія Вінниченка, Максима Стор-чового вручили відзнаки „Захисник України – Герой Черкас“.

Виступаючи перед рідними загиблих військових та іншими учасниками заходу, А. Бондаренко відзначив: „Вже понад дев’ять років триває російсько-українська війна, і понад рік, як почалося повномаштабне вторгнення росіян на нашу землю. З перших днів війни українці, і черкасці зокрема, міцним щитом стали на захист територіяльної цілісности і суверенітету України. На жаль, багато з них поклали у цій боротьбі свої життя. Усі вони – справжні Герої. Пам’ятатимемо кожного, хто зробив неоціненний внесок у наближення нашої української перемоги“.

Під час авкціону ціна деяких лотів зростала у рази. Найбільше – по 20 тис. грн віддали за велику розписану гільзу „Ніколи я не стану на коліна“ та картину із зображенням коня. Свої музичні вітання присутнім дарували артисти Черкаського обласного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка. В результаті авкціону зібрали майже 400 тис. грн. Їх спрямують на придбання бойових дронів для одного з військових підрозділів.

Після заходу його учасники здійснили покладання квітів до меморіялу полеглим захисникам України на площі Слави.